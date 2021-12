Arstid jagavad kogemusi: mida näitavad meeste tervisekontrollid?

«Naisi pöördub tõepoolest arsti juurde rohkem,» ütleb dr Abel. Dr Laasik nõustub ja lisab, et naised hakkavad tervisekontrollist hoolima oluliselt varem kui mehed. Mehed lükkavad tervisekontrolli edasi, kuna mentaliteet «mehed ei nuta» ja «kui kusagilt ei valuta, ei ole häda midagi» on neisse tugevalt juurdunud. Samuti kartus, et uuringud võivad välja tuua midagi halba ehk pea liiva alla peitmine on põhjuseks, miks ei taheta tervisekontrolli tulla ka sümptomite esinedes, on arstid ühel meelel.