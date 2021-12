See toidus sageli kasutatav aine võib vähendada immuunsust

Tavaliselt on need haigused seotud immuunsüsteemi mõne osa ülemäärase aktivatsiooniga ja/või immunosupressiivsete rakkude vähenenud tootmisega. Praegu ei saa kindlalt väita, et karrageenid on immuunsüsteemi aktiivsuse vähendamiseks kõlbliku raviomadusega. «Kuid me tegime kindlaks, et need suudavad pärssida kõhu immuunrakkude aktiivsust hiirtel. Siiani pole selge, kas see on hea või halb. Kindlasti võib see olla kasulik mõne immuunsüsteemi hüperaktivatsiooniga seotud seisundi korral,» märkis Kalitnik.