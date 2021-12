Avalike WCde kadumine võib tuhanded inimesed koduseinte vahele lukustada

Eesti põletikulise soolehaiguse seltsi (EPSS) juhatuse liikme Janek Kapperi sõnul muutub IBD patsientide olukord järjest keerulisemaks, sest avalikke tualettruume napib ning paljud toitlustuskohad on uksed sulgenud. Riigi kärpeplaan, millega kaotatakse tualetid riigimaanteede äärest, teeb nendele inimestele nüüd pikemate vahemaade läbimise veelgi keerulisemaks.

Kapperi sõnul kaasneb põletikulise soolehaigusega kaks peamist probleemi. Esiteks nii-öelda argipäevane logistiline väljakutse. Ehk siis oma käikude etteplaneerimine selliselt, et oleks alati võimalus kiiresti tualetti saada. «Küllap on iga inimene end leidnud olukorras, kus liigse vedelikutarbimise või mõne toidu tõttu on äkitselt, ootamatult ja kiiresti vaja tualetti pääseda ja see võib osutuda erakordselt keeruliseks ning mõnevõrra piinlikuks väljakutseks. IBD patsiendid peavad sellega aga arvestama iga päev, iga tund ja iga minut ning avalikult külastatava tualeti leidmine võib mõnes piirkonnas olla erakordselt keeruline,» selgitab Kapper.

Avalike tualettide kaotamine ajab IBD patsiendid teepervele kraavi

Kapperi sõnul on olukord veelgi keerulisem, sest mitmed lahked kohvikud ja restoranid, kes varem patsientidel oma tualette lubasid külastada, on oma uksed sulgenud. Riigi või omavalitsuste võimaldatud tualettide võrgustik on võrdlemisi olematu ning nüüd plaanib riik kaotada tualetid ka maanteede äärest. «Nii ühiskond kui ka ametnikud peavad mõistma, et tualett pole ainult mugavusteenus inimestele, kes autosõidu ajal liiga palju limpsi joovad, vaid ainus väljapääs inimestele, kes teatavate tervisehädadega elavad. Maanteede äärest avalike tualettide kaotamine seab IBD patsiendid äärmiselt halba olukorda ning nii piltlikult öeldes kui ka üsna otseses mõttes lükkab need inimesed teepervele kraavi,» nendib Kapper.

Siit koorubki välja teine igapäevane probleem, millega IBD patsiendid silmitsi seisavad, milleks on isolatsioon. Nimelt olukorras, kus tualeti leidmine on järjest keerulisem, sulguvad paljud IBD patsiendid oma terviseseisundi tõttu kodudesse, mis omakorda on otsene oht inimeste vaimsele tervisele. «Olgugi et tegu on enamikul juhtudel haigustega, mis võimaldavad võrdlemisi normaalset elu elada, siis nii häbi, stigmad kui ka hirm suruvad inimesed koduseinte vahele, kust nad eelistavad mitte väljuda. Nii isoleeruvad inimesed sotsiaalsest elust ja ühiskonnast ja seega ohustab IBD haigus ka kaudselt nende vaimset tervist,» selgitab Kapper.

Ettevõtted ja asutused saavad patsientide elukvaliteeti tõsta