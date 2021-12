WHO hoiatas «mürgise kokteili» eest

Riikidel on juba praegu käed tööd täis, et tulla toime deltavariandiga, mis on põhjustanud praegu peaaegu kõik koroonaviiruse nakkusjuhtumid, ütles Tedros.

«Meil on vaja rakendada vahendeid, mis meil juba praegu olemas on, et ennetada nakkust ja päästa elusid delta käest. Ning kui me teeme seda, siis meil tuleb ka ennetada nakkusi ja päästa elusid omikroni eest,» ütles Tedros pressikonverentsil.