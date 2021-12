Eestis lisandus üks A-gripiviiruse juht

Möödunud nädalal pöördus ägedate respiratoorsete viirusnakkuste tõttu arstide poole 5276 inimest, kellest 40 protsenti moodustasid lapsed.

Haigestumus püsib stabiilsena ja haigestumuse intensiivsus on madal. Kõige enam oli haigestunuid Pärnumaal, Raplamaal, Tartumaal ja Viljandimaal. Alates hooaja algusest on kokku kinnitatud laboratoorselt viis A-gripiviirust. Täpsemalt määratleti neli A-gripiviirust, nendest kõik olid A-gripiviiruse alatüüp (H3N2). Hooaja algusest on seoses gripiviirusega hospitaliseeritud üks inimene.

Peamiseks haigestumise põhjustajaks on praegu RS viirus 54 protsenti, rinoviirus 17 protsenti ja metapneumoviirus 11 protsenti. RS-viirus põhjustab sagedamini nakkust alla kahe aasta vanustel lastel ja vanemaealistel inimestel. Sümptomid võivad ulatuda ülemiste hingamisteede põletikust kuni kopsupõletikuni. Viirus tekitab köha, mis võib kulgeda astmaatiliste nähtudega nõnda, et lapsel võib tekkida lausa lämbumisoht.

Üldiselt on gripp raskema kuluga kui külmetushaigus. Külmetushaigusega ei kaasne või kaasnevad harva rasked probleemid, nagu kopsupõletik, bakteriaalne põletik või hospitaliseerimine. Gripiviirust saab ennetada vaktsineerimisega. Õige aeg vaktsineerimiseks on just praegu, kui gripiviirused veel ringluses ei ole.

Terviseamet tuletab meelde, et haigustunnuste ilmnemisel tuleb jääda koju ja võtta ühendust perearstiga, kes määrab ravi ja vajadusel suunab ka testima. Lisaks algavale gripihooajale on Eestis praegu ka koroonaviiruse pandeemia, mistõttu tuleb haigestumisse suhtuda tõsiselt ja järgida kõiki ennetusmeetmeid.