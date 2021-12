Pfizeri ekspert: omikrontüve vastu ei pruugi uut vaktsiini vaja minna

«Me ei oota, et tõhusus oluliselt väheneks,» ütles firma rahvusvaheliste turgude vaktsiinide asepresident Ralf Rene Reinert intervjuus Bloombergile. «Aga see on jällegi spekulatsioon. Me kontrollime seda. Andmed saame järgmise paari nädala jooksul.»

Reinert ütles, et Pfizer on juba kaks korda alustanud vaktsiini uute versioonide kallal töötamist beeta- ja deltavariandi ilmudes, ning jõudis mõlemal korral järeldusele, et esialgne süst andis hea kaitse. Nüüd hindavad teadlased, kas see kehtib ka omikroni kohta.

«Asi pole selles, et me alustame nullist,» ütles Reinert. «Me teame, mida peame tegema.»