Uurijad avastasid geeni, mis soodustab naiste tervist ohustavat sündroomi

Uurimuse kaasautor Natàlia Pujol-Gualdo, kes on Tartu Ülikooli genoomika instituudi doktorant ja reproduktiivgenoomika nooremteadur sõnas, et nad leidsid kaks geneetilist variatsiooni, mis võrreldes teiste populatsioonidega on sagedasemad just eestlastel ja soomlastel. «Need variatsioonid mõjutavad geeni CHEK2 funktsioneerimist, mis omakorda seostub kõne all oleva sündroomiga,» lisas Pujol-Gualdo.