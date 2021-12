VAATA OTSE ⟩ Depressiooniravis on innovatsioonile ruumi

Üritus on suunatud kõigile huvilistele, selle eesmärgiks on tutvuda depressiooni raviteekonna kitsaskohtadega ning anda tulevikusuund lahendustele, mida tehnoloogia pakkuda saab. See on esimene sissejuhatus suuremale protsessile, mis hõlmab endas tugevat koosloomet patsientide, perearstide, psühhiaatrite, õdede, psühholoogide, kohalike omavalitsuste ja teiste valdkonna ekspertide vahel.