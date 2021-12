Teadlased avastasid lihtsa mooduse, millega saab oluliselt parandada oma halvenenud nägemist

Umbes 40-aastastel inimestel hakkavad silma võrkkesta rakud vananema ja selle tempo on osaliselt tingitud sellest, et raku mitokondrid, mille ülesanne on toota energiat ja tugevdada raku funktsiooni, hakkavad samuti vananema. Mitokondrite tihedus on suurim võrkkesta fotoretseptori rakkudes, millel on suur energiavajadus. Selle tulemusena vananeb võrkkest kiiremini kui teised elundid – see põhjustab fotoretseptorite funktsiooni märkimisväärset langust, kuna neil puudub energia oma tavapärase rolli täitmiseks.