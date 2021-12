Eksperdid kutsuvad tegema võimalikult kiiresti tõhustusdoosi

Alanud on laborikatsed omikrontüve vastuvõtlikkuse mõõtmiseks praegustele vaktsiinidele, esimesed tulemused peaksid selguma 2-3 nädala jooksul. Pfizer, Johnson&Johnson ja Moderna on teatanud, et on alustanud tööd uue vaktsiiniversiooniga, mis võtab sihikule konkreetselt omikronitüve juhuks, kui senised vaktsiinid selle vastu aita.