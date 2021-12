Saksa järgmine transpordiminister soovitab pühade ajal mitte reisida

Saksamaa föderaal- ja liidumaade juhid teatasid neljapäeval uutest karmidest piirangutest, mis on suunatud peamiselt vaktsineerimata inimeste vastu, kes ei saa külastada restorane, kultuuri- ja spordiasutusi ning mitte esmavajalikke kauplusi. Pikemas perspektiivis hakkab Saksa parlament arutama vaktsiinikohustuse kehtestamist.

Vabade demokraatide transpordiministri kandidaat Volker Wissing ütles usutluses ajalehele Bild am Sonntag, et praeguses olukorras on arukam veeta jõulud väikese seltskonnaga kodus ning mitte plaanida reisimist üle riigi.