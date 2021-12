Teadlased selgitasid välja, kuhu on teel koroonaviiruse uued mutatsioonid

Teadlased märkisid, et harvadel juhtudel on leitud, et SARS-CoV-2 tsirkuleerivad tüved omandavad selle mutatsiooni. Kui see juhtub, on see tõenäoliselt immuunsüsteemi selektiivse surve tulemus, ütlesid teadlased. Nad lisasid, et selle haruldase mutatsiooni rolli mõistmine on kriitilise tähtsusega, et olla paremini ette valmistatud, enne kui see domineerivate tüvede osana esile kerkib.