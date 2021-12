UURING ⟩ Omikrontüvi levis vaktsineeritud ja tuppa sulgunud inimeste vahel üle koridori

Turvakaamera kaadrid näitasid, et kumbki inimene ei lahkunud toast ega puutunud kokku. Uksed avati vaid toidu edasi andmiseks või Covid-19 testi tegemiseks, teatasid Hongkongi ülikooli teadlased. Nende uuring avaldati reedel ajakirjas Emerging Infectious Diseases.

Nad saabusid karantiinihotelli päevase vahega, seisab uuringus. «Kõige tõenäolisem levimisviis on õhus kaudu üle koridori,» lisati uuringus.

Maailma terviseorganisatsiooni teadlane ütles eelmisel nädalal, et ligikaudu 450 teadlast üle maailma on alustanud kiireloomulisi uuringuid, et mõista, mil määral võivad omikroni mutatsioonid mõjutada vaktsiinide efektiivsust ja suurendada selle ülekanduvust.