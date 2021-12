WHO: koroonapandeemia suurendas drastiliselt malaariasurmade arvu

Värskes raportis leidis WHO, et koroonapandeemia vähendas malaariavastase võitluse edusamme.

Pea kaks kolmandikku neist lisasurmadest oli seotud pandeemiaaegsete viivitustega malaaria ennetusel, diagnoosimisel ja ravil, kinnitas WHO, kuid rõhutas, et olukord «oleks võinud olla ka hullem».

«Suur tänu malaariast mõjutatud riikide tervishoiuasutuste hea töö eest, et Covid-19 mõju kõige halvimad prognoosid ei teostunud,» ütles WHO juht Tedros Adhanom Ghebreyesus avalduses.

WHO raportist selgub, et 24 riigis on registreeritud malaariasurmade arvu tõus alates 2015. aastast, mis on üleilmse malaariastrateegia lähtepunkt.