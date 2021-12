«Mida see omikroni tüvi suudab teha, kui juba delta tüvi valitseb turgu, see on väga suur küsimus – selle kohta praegu väga head vastust ei ole. Teame, et vähemalt Lõuna-Aafrika teadlased on ühe artikli avaldanud, kus nad näitavad, et nakatuvad ka varem läbipõdenud,» ütleb teadusnõukoja juht Irja Lutsar.