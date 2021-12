5–11-aastased lapsed saavad kaitsepookida perearsti juures ja haiglates

«Alustame laste vaktsineerimist koostöös perearstide ja lastearstidega, kes saavad pakkuda lastele ja lapsevanematele võimalikult turvalist ja tuttavat keskkonda. Meile on oluline, et nii lapsed kui ka nende vanemad tunnevad end mugavalt, saavad esitada oma arstile küsimusi ja vajadusel leida ka julgustust,» ütles sotsiaalministeeriumi terviseala asekantsler dr Heidi Alasepp.

Pfizer on lubanud tarnida Eestisse esimesed 36 000 doosi 5–11-aastastele mõeldud Covid-19 vaktsiini detsembri keskpaigas. 2022. aasta jaanuaris on oodata veel 54 000 doosi vaktsiini.

Lapse vaktsineerimiseks saab lapsevanem aja broneerida, võttes ühendust lapse perearstiga. Üleriigilise digiregistratuuriga liitunud perearstide puhul ja lapse vaktsineerimiseks haiglas saab aja broneerida digiregistratuuris. Vaktsineerimisaegu saab broneerima hakata siis, kui esimesed vaktsiinid on Eestisse jõudnud ning perearstikeskustesse ja haiglatesse laiali saadetud.

«Perearstidel on väga hea meel, et ka lastel on avanenud võimalus koroonaviiruse vastaseks kaitseks,» ütles Eesti Perearstide Seltsi juht dr Le Vallikivi. «Kuna ka lapsed ja noored võivad haigestuda raskelt ja kannatada veel pikka aega pärast tervenemist tüsistuste tõttu, soovitame kindlasti vaktsineerimise võimalust kasutada.»