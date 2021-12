Teadlased tegid vaktsineeritud nakatunute kohta olulise avastuse

Teadlased tegid ka kindlaks, et delta tüve nakkavus ei ole tõenäoliselt tingitud nakatunud inimeste kõrgest viirusetootlikkusest, sest näib, et viiruse hulk on SARS-CoV-2 erinevate variantide puhul sarnane.

Uuring avaldati veebis ajakirjas New England Journal of Medicine.

«Meie töö pakub seni kõige üksikasjalikumat teavet selle kohta, kuidas viiruse kontsentratsioon kehas SARS-CoV-2 nakkuse kestuse jooksul muutub,» ütles immunoloogia ja nakkushaiguste osakonna järeldoktor Stephen Kissler ja uuringu kaasautor. «Uuring aitab meil mõista, kuidas läbimurdeinfektsioonid on võrreldavad mitteläbimurdeliste infektsioonidega. Võrreldakse ka viiruse tootmist inimestel, kes on nakatunud selle viiruse erinevate tüvedega.»

Enne seda uuringut spekuleerisid mõned teadlased, et vaktsineeritud isikud toodavad sarnases koguses viirust kui vaktsineerimata inimesed ja et toodetava viiruse hulk võib olla SARS-CoV-2 variantide puhul sarnane, kuid hüpoteeside toetamiseks oli vähe andmeid.

Hüpoteeside paikapidavuse kindlaks tegemiseks kogusid Kissler ja ta meeskond 173 inimeselt 19 941 SARS-CoV-2 viiruse proovi, mis saadi 28. novembrist 2020 kuni 11. augustini 2021 riikliku korvpalliliidu töötervishoiu programmi raames. Uurijad võrdlesid SARS-CoV-2 viiruse dünaamikat erinevate tüvede, sealhulgas alfa- ja deltavariantidega nakatunud isikute puhul ning vaktsineeritud ja vaktsineerimata isikute seas.

Viiruse tootmine ja ägeda infektsiooni kestus olid kõigi variantide puhul sarnased. Vaktsineeritud isikute läbimurdeinfektsioonid taandusid aga kiiremini – keskmiselt 5,5 päevaga. Vaktsineerimata isikute infektsioonide puhul kulus selleks keskmiselt 7,5 päeva. Leid viitab, et läbimurdeinfektsiooniga inimesed võivad nakatumise varases staadiumis olla sama nakkavad kui vaktsineerimata inimesed, kuid need, kellel on läbimurdeinfektsioon, on nakkavad lühemat aega.