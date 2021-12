Ninatrenn: Covid-19 tõttu kadunud lõhnataju võib tagasi saada

Inimesed võivad kogeda täielikku lõhnakaotust (anosmia) või avastada, et mõned lõhnad on moonutatud, põhjustades sageli vastiku lõhna tundmise (parosmia ehk lõhnade ebaõige tajumine). Parosmia võib aga olla äärmiselt kurnav seisund ja mõjutada inimese söömis- ja käitumisharjumusi. Moonutatud haistmismeele tõttu võib inimestel olla raske viibida teatud keskkondades ja isegi inimeste keskel.

Haistmismeele kadu kimbutab rohkem nooremaid inimesi. 2021. aasta novembris väideti ajakirjanduses, et kuni 1,6 miljonil ameeriklasel on Covid-19 tõttu püsiv lõhnakaotus.

Teadlased on avastanud, et lõhnameele täieliku kadumise tingivad haistmisepiteeli kahjustused. Viirus kahjustab rakke, mis toetavad haistmisnärve. Tegu on ninas olevate rakkude keerulise struktuuriga, mis toetab retseptoreid, mis omakorda koguvad aroomimolekule ja saadavad signaale ajju.

Hiljuti avaldatud uurimus kinnitas, et lõhnameele kadu Covid-19 tõttu ei viita pikaajalisele ajukahjustusele. Kahjustatud rakud asuvad väljaspool aju. Hea uudis on, et need haistmisepiteeli rakud on loodud tagasi kasvama ja parandama viiruse poolt tekitatud kahjustusi. Kahjuks võtab paranemisprotsess aega, kuna rakkude uuenemine kestab vähemalt 4-8 nädalat. Vahel aga võib haistmismeele taastumine kesta ka kauem kui aasta. Kahjuks puuduvad praegu ravimid või meditsiinilised protseduurid, mis aitaksid taastumisprotsessile kaasa. Arstide soovitus on hoolitseda nina hügieeni eest ja kasutada nina puhastamiseks regulaarselt ninaloputusvedelikku.

Samas on uuringud näidanud, et ninatrenn aitab inimestel kiiremini taastuda ja haistmismeelt parandada. Teadlased leidsid 2020. aasta sügisel läbi viidud uuringus, et just parosmiat – moonutatud vastiku lõhna kogemust – saab pidada tervenemisprotsessi üheks faasiks ja see on seotud haistmisvõime taastumisega pärast ninatreeningut. Leidis kinnitust, et parosmiaga inimesed, kes järgisid regulaarset igapäevast lõhnatreeningut vähemalt kuus kuud, taastusid kiiremini kui need, kes nina ei treeninud. Ja kuigi sellel teekonnal võivad lõhnad olla moonutatud või raskesti tuvastatavad, harjutatakse lõhnatreeninguga sügaval ajus asuvaid haistmisradu, mis on tõhusa lõhnataju nautimiseks üliolulised. Täieliku lõhnakaotuse ehk anosmia puhul võib taastumine kesta veelgi pikemalt ja ka sel juhul aitab ninatrenn lõhnataju kiiremini õigele rajale suunata.