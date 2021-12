Tallinn parandab vaimse tervise tugiteenuste kättesaadavust

«Seetõttu parandame järgmisel aastal selle valdkonna teenuste kättesaadavust. Sealhulgas nägime ette vaimse tervise probleemide või muude eluraskustega 12–24-aastaste noorte tugi- ja arenguprogrammile ette lisaraha 460 000 eurot, et toetada raskustest ülesaamist ja arengut kooli, töö ja vaba aja sisustamise kaudu. Seda uut algatust piloteerisime Tallinnas edukalt tänavu ja tuleval aastal saame tuge pakkuda vähemalt 150 noorele,» ütles abilinnapea Betina Beškina.

«Samuti parandame kättesaadavust ka teistel teenustel, mille järele on vajadused suurenenud.»

Linna 2022. aasta eelarves on aastaks ette nähtud 115 000 eurot kuni 12-aastaste laste koduarsti projektile ehk koduvisiitideks, mis tagavad nädalavahetustel ja riiklikel pühadel arstiabi kättesaadavuse lastele.

Selleks, et lapsed ja lapsevanemad saaksid võimalikult kiiresti abi erinevate peret toetavate teenuste toel, on 2022. aasta linnaeelarves täiendavalt 240 000 eurot. Sellega on kavas parandada nii laste psühholoogilise abi kui ka lastega perede psühholoogilise nõustamise ja teraapiate kättesaadavust ning ennetada lähisuhtevägivalda võimalikult varases järgus.