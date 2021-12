«See pole raskem kui delta,» ütles Fauci usutluses AFP-le. «On mõned oletused, et see võib olla isegi leebem,» lisas ta.

«Ma arvan, et selleks kulub veel paar nädalat, vähemalt Lõuna-Aafrikas, ning rohkem nakkusi on tulemas ka mujal maailmas, nii et võib kuluda kauem aega, et näha, milline on tegelik raskusaste.»