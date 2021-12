Intensiivravi arst: Otsus vaktsineerida ei puuduta ainult inimest ennast, sest paraku keegi meist ei ela vaakumis”

Olukord intensiivravis oli ja on üsna trööstitu. Sellist viiruslikku kopsupõletikku ja seda, kuidas inimese organism sellele reageerib, tekitades veel suurema kopsukahjustuse – seda polnud ma enne pandeemiat varem näinud. Ma nägin, kuidas raskelt kulgeva COVID-19 puhul oli haigusest haaratud kuni 90 protsenti inimeste kopsudest. 50, 70 või 90 protsenti hingamispinnast ei osalenud gaasivahetuses ehk peamises funktsioonis, mida kopsud inimese jaoks täidavad. Täiskasvanud inimese töötavate kopsude maht oli taandunud mõneaastase lapse kopsumahuni. See ei ole elamiseks piisav.

COVID-19 haiguse ravi on paljuski toetav – me toetame organsüsteemide tööd, kuniks nad ise haigusega võitlevad ja, loodetavasti, võidavad. Meil on mõned ravimid, mis meid aitavad ja suremust vähendavad. Meil on mõned aparaadid, meetodid ja võtted, mida me rakendame, et oma patsiente edukamalt aidata. Me jälgime oma patsiente 24/7 ja hoolitseme selle eest, et võimalikke probleeme võimalikult vara näha - et reageerida kiiresti ja hoida ära haiguse progresseerumine. Meie baasiks on teadmised, mida intensiivraviarstid ja -õed on saanud oma kuni kümneaastase baasväljaõppe jooksul ja mida nad on rakendanud aastaid oma töös. Nüüd, uues olukorras, oleme end veelgi enam täiendanud iganädalaste ja -päevaste vebinaride, artiklite, vestluste ja arutelude abiga. Välisriikide kogemus on meid palju aidanud ja praeguses ühiskonnas levib informatsioon kiirelt koju kätte.

Kogu oma ettevalmistusega olin ma siiski ausalt öeldes jõuetu enda patsiente aitama. Sarnast lootusetuse tunnet jagasin ma suurema osa oma kolleegidega. Nelikümmend kaks protsenti inimesi ei tulnud kevadel enam meie osakonnast elavana välja. Paljud neist, kes tulid, vajasid edasi kuudepikkust järel- ja taastusravi. Kogu see maailma tasemel intensiivravi oli seega minu jaoks paljudel juhtudel täiesti mõttetu, sest see ei toonud neile neljakümne kahele protsendile soovitud tulemusi. See on jätkuvalt nii. Geneetika ja inimese käitumine on tegelikult need, mis inimese saatust rohkem mõjutada saavad. Intensiivraviosakonnas ei saa me enam palju teha, selle võitluse tulemuse on seega määranud iga inimene kuid enne seda, kui meie tema ellu tuleme. Vähemalt selline on tunne. Jõuetu tunne.

Seepärast ilmselt ei leia Eestist ka palju intensiivraviarste, kes tahaksid oma kogemusi COVID-19 patsientide ravimisest meediaga jagada. Neid lugusid jagatakse heal juhul omakeskis, halvemal juhul kogutakse enda sisse. Ka mina ei räägi oma lugu hea meelega, sest parema meelega ma ei mõtleks sellest üldse. Aga kui minu lugu kas või üht inimest mõjutab end kaitsma ja vaktsineerima, siis olen aidanud teda rohkem kui intensiivraviosakonnas ma tema jaoks teha saaksin.