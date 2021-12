PAI kampaania sai meditsiinitöötajate toetuseks rekordilise annetuse

Pai kampaania ühe algataja, Kuressaare Haigla Toetusfondi juhataja Siiri Rannama sõnul tõstab Tele2 panus ja üleskutse telefoniannetuste osas annetuste mahu ligi 700 000 euro lähedale. Selle eest saavad õed ja hooldustöötajad võtta aja maha PAI algatusega liitunud turismi-, kultuuri- ja meelelahutusettevõtetes üle Eesti. Pai kaarte saab kasutada 31.märtsini 2022. aastal.

«Tele2 suurannetuse teevad eriliseks nii selle maht ja üleskutse, kuid eelkõige liigutab ettevõtte põhjendus eelistada annetust nende traditsioonilisele jõulukampaaniale. PAI algatuse üheks peamiseks eesmärgiks oli tähelepanu juhtimine õdede ja hooldustöötajate olukorrale laiemalt. Kriis on kestnud kaks aastat ja alles nüüd näeme, et tekkimas on mingigi diskussioon nende väga vajalike ametite väärtustamise üle. Tele2 otsus on teedrajav ja märgiline, mis võimaldab rõõmustada samaaegselt nii meie õdesid ja hooldustöötajaid, kui on eeskujuks teistele ettevõtetele,» sõnas Rannama.

Tele2 turundusdirektor Ines Estrini sõnul on ettevõtte väärtused julgus, hoolivus, kirg ja usaldus, mis pole vaid sõnad kodulehel, vaid aluseks reaalsetele tegudele. «Otsustasime jätta ära oma tavapärase jõulukampaania ning toetada hoopis õdesid ja hooldustöötajaid, kes on koroonakriisis väsimatult töötanud. Kutsume ka teisi ettevõtteid seda eeskuju järgima,» sõnas Estrin ja lisas, et lisaks ettevõtetele oodatakse toetust avaldama ka eraisikuid.

Pai algatus on nädala alguse seisuga kogunud 668 154 tuhat eurot. Tele2 kõrval on algatuse suurimad toetajad olnud Eesti finantstehnoloogiaettevõtte IuteCredit ja eraisik Olav Miil.

Kokku on PAI kampaaniat toetanud 4910 annetajat, neist 4725 eraisikut ja 185 ettevötet.

PAI kampaania algatasid käesoleva aasta aprillikuus paarsada eraisikut ja ettevõtet, et tänada ja tunnustada Eesti tervishoiusüsteemis töötavaid õdesid ja hooldustöötajaid. PAI kampaania partneriks on Eesti Õdede Liit, kelle koordineerimisel on 50 eurot maksvad PAI kaartide komplektid jagatud laiali 14 365-le õele ja hooldustöötajale üle Eesti.