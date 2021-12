Uudne meetod püüab koroonaviiruse «lõksu» ja takistab selle levikut

«SARS-CoV-2 paljuneb süljenäärmetes ja me teame, et kui nakatunud inimene aevastab, köhib või räägib, võib see viirust väljutada ja nii võib see jõuda teisteni,» ütleb Daniell Medical Xpressis. «Närimiskumm pakub võimalust neutraliseerida süljes leiduv viirus, andes meile lihtsa viisi haiguse edasikandumise allika vähendamiseks.»