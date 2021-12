Pfizer-BioNTech: kahest vaktsiiniannusest omikroni vastu ei piisa

Kuid laboriuuringud on vaid üks osa puslest. Uue vaktsiini vajaduse kindlaks tegemiseks on vaja ka muid andmeid. Teadlased peavad tuvastama, kas omikrontüvi on ülekantavam ja esimesed märgid viitavad sellele, et see on nakkavam kui delta. Samuti on vaja saada teada, kui rasket haigust see võib põhjustada. Esialgsed andmed näitavad, et variandi põhjustatud haigus on kergem.