Hambaravihüvitise saajate ring laienes

«Hambaravi on kallis ja sageli ei saa vähem kindlustatud inimesed seda endale lubada. Samas on just neil suutervisega kõige rohkem probleeme. Seda silmas pidades on hambaravihüvitise laienemine töötutele ja toimetulekutoetuse saajatele samm õiges suunas, millele viitas ka riigikontrolli novembrikuine audit. Mul on hea meel, et riigikogu selle muudatuse heaks kiitis ning usun, et tänu sellele saavad vähem kindlustatud inimesed hambaravi endale hõlpsamini lubada,» ütleb Pillak.