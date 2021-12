Taani sulgeb koroonapuhangu tõttu koolid ja piirab ööelu

Minister ütles, et võimud lisavad ka jõuluaegsele koolivaheajale mõlemale poolele paar päeva.

«Plaanis pole pikka sulgemist. Me teame, kui oluline on koolis viibimine laste heaolu jaoks,» sõnas Frederiksen.

Frederiksen soovitas ühtlasi inimestel kodus töötada. «Ma tean, et paljude jaoks on see soovimatu naasmine kodukontorisse. Kuid praegu peetakse seda vajalikuks,» lisas minister.