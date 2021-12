Professor ütles, et ei nõustu Maailma tervishoiuorganisatsiooni (WHO) väitega, et tõhustusdoos pole vajalik, kuid ta leidis, et see on ilmselt tingitud sellest, et kolmandas maailmas ei jätku vaktsiine ning WHO soovib vähendada vaktsiininappust, vahendab ERR.