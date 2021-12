Uus-Meremaa tahab uue seadusega suitsetamist keelustada

Riik kavatseb alates 2027. aastast muuta sigarettide müümise 14-aastastele ja noorematele isikutele ebaseaduslikuks. Keeld jääb kehtima kogu ülejäänud inimese eluks. See tähendab, et 2073. aastal keelatakse 60-aastasel isikul sigarette osta, samas kui 61-aastasel inimesel on see lubatud.