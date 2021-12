WHO hoiatas, et omikrontüve tõttu võib tekkida tõsine probleem vaktsiinivarudega

WHO vaktsiininõustajad ütlesid, et vaktsiinide kogumine kindla teadmiseta nende vajalikkusest üksnes süvendaks maailmas tekkinud vaktsiiniebavõrdsust.

«Olles liikumas omikroniolukorda, milline see ka ei oleks, on oht, et ülemaailmsed tarned pööratakse taas kõrge sissetulekuga riikidesse, kes varuvad ülemääraselt vaktsiini oma (elanikkonna) kaitseks,» ütles WHO vaktsiinijuht Kate O'Brien.

Kolmapäeval avaldatud esialgsed uuringud osutavad, et omikrontüve vastu teiste tüvedega võrdse kaitse saavutamiseks on vaja kolme doosi Pfizer-BioNTechi koroonavaktsiini. Teiste tüvede puhul piisab kahest doosist.

O'Brien ütles, et WHO vaatab andmed üle ja pole võimatu, et kaitseks omikroni vastu on tõepoolest vaja lisadoosi, kuid praegu ei ole see kindlalt teada.