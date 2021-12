EMA: tõhustusdoosid on efektiivsed juba kolm kuud pärast esimest kuuri

«Praegused andmed näitavad, et peamise vaktsineerimise lõpetamise järel on tõhustusdoos ohutu ja efektiivne juba kolm kuud hiljem, kui nii lühikene ajavahemik on tervishoiu vaatenurgast vajalik,» teatas EMA vaktsiinistrateegia juht Marco Cavaleri.

Postimees kirjutas eile, et Eestis on Covid-19 vastu lisaks esmase vaktsineerimiskuuri läbimisele saanud lisa- või tõhustusdoosi 203 606 inimest. Vähemalt üks kord on vaktsineeritud 831 814 inimest, mis moodustab 71,4 protsenti Eesti elanikest vanuses 12+. Esmase vaktsineerimiskuuri on läbinud ligi 60 protsenti Eesti elanikest ning ligi 70 protsenti täiskasvanutest.