Valitsus arutas lisaraha vajadust õdede täiendavaks koolitamiseks

Kvaliteetse ja kättesaadava tervishoiuteenuse osutamiseks on vaja rohkem koolitatud ja pädevaid õdesid, kuna nende roll muutub tervishoiu toimimises aina olulisemaks, teatas sotsiaalministeeriumi pressiesindaja.

«Arste ja õdesid napib eriti teravalt maa- ja hajaasustusega piirkondades, ent lihtne ei ole ka suuremates keskustes. Seepärast on kriitilise tähtsusega tervishoiutöötajate vastuvõtu suurendamine haridusasutustes, ja selleks vajalike vahendite planeerimine ka riigi eelarvestrateegias,» ütles Tanel Kiik.

«Õdede vastuvõtu suurendamisel ja praktikakulude hüvitamisel vajame tervishoiu kõrgkoolide, haiglate ja tervishoiuasutuste koostööd ning panustamist.»

«Oleme valitsuses ühte meelt, et õdesid, nagu ka teisi tervishoiu eriala spetsialiste on vaja rohkem koolitada. Õdede nappus on olnud pidevalt probleemiks, aga koroonakriisis on see eriti teravalt avaldunud,» tõdes Liina Kersna.

Järgmisel aastal rahastab haridus- ja teadusministeerium (HTM) tervishoiu kõrgkoole täiendavalt 830 000 euroga, et finantseerida varasemast suuremat vastuvõttu ja kasvatada õe põhiõppesse vastuvõttu 80 üliõpilase võrra ehk ligikaudu 600 üliõpilaseni. «Lisaraha on vaja selleks, et järgnevatel aastatel kasvatada vastuvõttu õe põhiõppesse kuni seitsmesaja tudengini aastas,» ütles Kersna.