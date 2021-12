Teadlased: Salvador Dalí kuulus unetehnika tõesti töötab

Thomas Edison ja Salvador Dalí kasutasid oma loovuse suurendamiseks teatavat unetehnikat. See hõlmas probleemile või asjaoludele mõtlemist ja seejärel uinakule heitmise ajal eseme pihku võtmist. Kui nad unemaale triivisid, lõdvestus nende käsi ja ese kukkus põrandale, nad äratades. Nad mõlemad väitsid, et sel hetkel tekkis neil inspiratsioon. Teadlased katsetasid, kas see tõesti aitab.

Ajakirjas Science Advances avaldatud artiklis kirjeldab rühm katseid magavate vabatahtlikega.

Varasemad uuringud on näidanud, et lisaks REM-unele ja sügavale unele kogeb enamik inimesi und, mida nimetatakse N1-ks – lühike intervall täieliku ärkveloleku ja täieliku une vahel, omamoodi hämaratsoon. Just seda intervalli otsustasid teadlased testida. Nad värbasid 103 tervet inimest, kes ütlesid, et neil pole uinumisega erilisi raskusi.

Igale vabatahtlikule anti kaheksast numbrist koosnev jada ja seejärel paluti neil rakendada kahte matemaatika põhimõtet, et leida järgmine jada. Vabatahtlikele ei öeldud, et järgmise numbri väljaselgitamiseks on veel üks, palju lihtsam viis. See oli alati sama, mis jada teine ​​number. Seejärel paluti vabatahtlikel teha lühike uinak, hoides käes tassi, mis kukuks ja nad ärataks, kui nad magama jääksid. Kõik vabatahtlikud olid ühendatud sensoritega, et mõõta nende ajulaineid ja teha kindlaks, kas nad tõesti magasid. Pärast uinakut paluti vabatahtlikel lahendada sama tüüpi järjestuse ülesanne.