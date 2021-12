Uuring: maailm pole järgmiseks pandeemiaks valmis

«2021. aasta GHS indeks näitab, et kõikidel riikidel puudub kriitiline suutlikkus, mis takistab nende võimet tõhusalt reageerida koroonapandeemiale ja vähendab valmisolekut tulevasteks epideemiateks või pandeemiateks,» seisab aruandes. Teadlased lisasid, et 113 riiki ei pööra tähelepanu haigustele, mis võivad kanduda loomadelt inimestele.

«Riigijuhtidel on nüüd valikuvõimalus,» sõnas Johns Hopkinsi terviseohutuse keskuse vanemteadur dr Jennifer Nuzzo, «Nad saavad teha jätkusuutlikke investeeringuid uutesse võimalustesse, et valmistada riike ette tulevasteks haiguspuhanguteks või langeda tagasi aastakümnete pikkusesse paanika ja hooletuse tsükklisse.»

Aruandes leiti, et 195st uuringus osalenud riigist 155 ei ole viimase kolme aasta jooksul teinud investeeringuid, et ennetada pandeemiat või epideemiat. 70 protsenti riike ei ole suutnud investeerida kliinikutesse, haiglatesse ja kogukonna tervisekeskustesse.

«Poliitilised ja julgeolekuriskid on kasvanud peaaegu kõigis riikides ning kõige suurem risk on just väiksemate ressurssidega riikides, seal on ka kõige suuremad valmisolekupuudused,» kirjutati aruandes. Leiti, et 161 riigi elanike usaldus oma valitsuste vastu on tasemel madal kuni mõõdukas.