Teadlased tuvastasid ühendi, mis aitab põletikuliste haiguste korral trombide vastu

Kui inimene on jäänud liikumatuks põletikulise haiguse, näiteks raske kopsupõletiku tõttu, võib see süsteemne põletik käivitada tromboosi tekkemehhanismid organismis. Kui sellele lisandub liikumatus, kõrge palavikuga voodisse jäänu ei saa piisavalt vedelikku, on organismis loodud ülisoodsad tingimused tromboosi tekkeks. Pildil moodustuv tromb. FOTO: Shutterstock