Ühendkuningriigis tuvastati suurim Covid-juhtumite arv alates jaanuarist

Reedel teatas riik 58 194 koroonajuhtumist. «Teame, et meil on täna registreeritud suurim arv Covid-juhtumeid alates 9. jaanuarist,» ütles Gove pärast kohalike juhtidega kohtumist ajakirjanikele.

Ta lisas, et 30 protsenti Londonis teatatud juhtudest on nüüd omikronvariandid, samas kui viirus tuvastati Ühendkuningriigis alles kaks nädalat tagasi.

Šotimaa esimene minister Nicola Sturgeon hoiatas, et «võime silmitsi seista potentsiaalse nakkuste tsunamiga».

ÜK tervisejulgeolekuameti (UKHSA) hinnangul eeldatakse suundumuse jätkudes, et omikronist saab detsembri keskpaigaks riigis domineeriv variant ja selle kuu lõpuks on nakatunuid üle miljoni. Seni on kinnitust leidnud 1265 omikroni juhtumit.