Pakistanis tapeti vaktsineerijaid turvanud politseinik

Teine kohalik korrakaitsja Amanat Ali, kinnitas juhtunut ja lisas, et ründajad pääsesid põgenema. Keegi pole rünnaku eest vastutust võtnud, kuid Pakistani Talibani kõneisik kinnitas, et laupäevase rünnaku korraldasid nemad.

See on TTP esimene rünnak pärast reedest teadet kuu aega kestnud relvarahu lõpetamisest ning mässulised süüdistasid valitsust relvarahu tingimuste rikkumises.

Reede hilisõhtul avaldas Pakistani Talibani juht Noor Wali Mehsud häälsõnumi, milles teatas, et uutel läbirääkimistel Pakistani valitsusega pole mingit edu saavutatud.

Peaminister Imran Khan teatas oktoobris, et valitsus peab esmakordselt pärast 2014. aastat rühitusega läbirääkimisi, mille vahendajaks oli Afganistani Taliban, kes augustis riigis võimule tuli.

Pakistani Taliban, kes on Afganistani uute juhtidega Talibanist küll eraldi rühmitus, jagab viimasega siiski ühist minevikku ning pärast TTP loomist 2007. aastal kestis Pakistanis mõnda aega kohutav vägivallaperiood.

Pakistanis on käivitatud üleriigiline programm, millega loodetakse 2021. aasta lõpuks lastehalvatusest jagu saada.

Pakistan ja Afganistan on ainsad maailma riigid, kus lastehalvatus on endeemne, kuid ülemaailmse lastehalvatuse kaotamise algatuse andmeil on sel aastal Pakistanis teatatud vaid ühest juhtumist, aastal 2020 oli nakkusjuhte 84.