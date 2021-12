Teadlane tõi välja olulise teguri, mis jätab immuniseeritud omikroni ees haavatavaks

Üks esimesi eelretsenseeritud uuringuid, milles käsitletakse Covid-19 omikrontüve, viitab sellele, et varem Covidiga nakatunud või vaktsineeritud inimestel on uue tüve vastu tugevam kaitse kui nendel, kes pole vaktsineeritud ega olnud nakatunud. Hiina tunnustatud teadlase sõnul tuleb aga arvestada, et immuunkaitse langeb kuue kuu jooksul oluliselt ja see võib jätta omikroni ees haavatavaks, vahendab Medical Xpress.