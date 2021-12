Terviseameti külmlao rike pälvis perearstidelt aasta ämbri tiitli

«Aasta tegija ja ämbri valimine on perearstide iga-aastane traditsioon. Valik kajastab laiapõhjaliselt esmatasandi jaoks nii positiivses kui ka negatiivses võtmes olulisi teemasid, mis jäävad ilmestama lõppevat aastat,» ütles Tallinna Perearstide Seltsi juht dr Reet Laidoja.

Valiku aluseks on perearstide hulgas tehtud küsitlus, milles enim hääli said järgmised kandidaadid.

Teise koha pälvisid Covid-i infotunnid – Celsiuse ja Eesti Perearstide Seltsi koostöös regulaarselt korraldatavad veebipõhised Covid-19 vaktsiine ja vaktsineerimist puudutavad infotunnid perearstidele ja -õdedele, et kogu esmatasand oleks ühes inforuumis.

Kolmanda koha saavutas Eesti Päevalehe faktikontroll – meedia ja teadlaste, seal hulgas meedikute (perearstidest esirinnas Marje Oona, Piret Rospu jt) ühine pingutus lükata ümber väärinfo, selleks et patsiendid saaksid enda ja oma lähedaste tervist puudutavad otsused teha tõenduspõhistele faktidele toetudes.

Esmatasandi liidestamine üleriigilise digiregistratuuriga – mugav lahendus nii perearstikeskuste kui ka patsientide jaoks, kuna see vähendab meie telefonikoormust ja võimaldab patsiendil registreeruda teenusele endale sobival ajal.

Teine koht läks Martin Helmele – vaktsineerimise politiseerija ja poliitiline jõud, kes levitab laialdaselt väärinfot. Ennast meedikute toetajaks nimetava poliitiku «säravamad» teesid: 1) koroonaravim on juba olemas, kuid seda ei kasutata; 2) meedikud peavad lõpetama hädaldamise ja paanika külvamise, haiglates on olukord kontrolli all; 3) tuleb lõpetada sundvaktsineerimine.