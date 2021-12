Ravimiameti peadirektori asetäitjana alustab tööd Ott Laius

Peadirektor Katrin Kiisk ütles, et Laiusel on puutumus ravimiameti vastutusaladega laiemalt kui ainult see, mida on hõlmanud tema senine töö. «Ta on teinud valdkonnaülest koostööd asutuses ja sellest väljapoole. Ta on kolleegina tasakaalukas ja eesmärgipärane, tema tugevaks küljeks on meeskonnatöö ja koostöö. Usun, et tema isikuomadused ja teadmised aitavad hoida igapäevategemistes fookust ja ameti arengule kaasa,» iseloomustas Kiisk.