Teadlaste uus leiutis peatab koroonaviiruse paljunemise

Äsja välja töötatud molekul kuulub RNA aptameeridena tuntud ühendite klassi ja põhineb sama tüüpi ehitusplokkidel, mida kasutatakse mRNA vaktsiinide tarbeks. See muudab need palju odavamaks ja lihtsamini kättesaadavaks kui praegu Covid-19 raviks kasutatavad antikehad, kirjutab Medical Xpress.

Aptameer on DNA või RNA tükk, mis volditakse 3D-struktuuriks, mis suudab ära tunda sihtmolekuli. Seondudes viiruse pinnale, takistab RNA aptameer piikvalgu toimimist «võtmena», mis võimaldab viirusel rakku siseneda.

Tõhus seondumine SARS-CoV-2 viirusega tähendab ka seda, et aptameeri saab kasutada koroonaviirusnakkuse testimiseks.

«Oleme alustanud uue aptameeri testimist kiirtestides ja loodame, et suudame tuvastada väga madalaid viiruse kontsentratsioone,» ütleb Århusi ülikooli professor Jørgen Kjems, kes on äsja Ameerika teaduste akadeemia ajakirjas avaldatud artikli peamine autor.

Rakukultuuri uuringud näitavad, et aptameer töötab koroonaviiruse varasemate variantide vastu, mida teadlastel oli võimalus testida.

«Alates sellest ajast, kui esitasime artikli eksperdihinnangule, oleme jätkanud oma uuringuid ja suutnud näidata, et see tunneb ära ka deltavariandi. Nüüd ootame äsja tuvastatud tüve, omikroni näidiseid, et saaksime testida, kas aptameer ka seda tunnistab,» ütleb Kjems.