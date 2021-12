Perearst selgitab, kuidas ja milliste ravimitega saada jagu külmetusest

Sõna «külmetus» viitab üheselt, nagu oleks haigus põhjustatud külmast. Võib juhtuda, et inimene on tõesti saanud kõvasti külma, kuid ei jäägi haigeks. Ja vastupidi, haige ei suuda külmetumist meenutada, kuid on ikka täitsa tõbine. Perearst Madis Veskimägi selgitab, et haigustekitaja ründab inimkeha ülemiste hingamisteede kaudu piisknakkusena. Peiteperiood oleneb haigustekitajast ja organismi vastupanuvõimest ning võib olla 12 tundi kuni üks-kaks päeva, harvem viis-kuus päeva.