Teadlased avastasid, mis aitab vältida kaalutõusu

Energia saamiseks vajavad rakud kütust. Näiteks ajurakud astrotsüüdid võivad kütusena kasutada nii glükoosi kui ka rasvhappeid. Kuid see, kuidas rasvhapped mõjutavad astrotsüütide funktsiooni ja ajuradu, millega need on seotud, pole olnud hästi teada, vahendab Yale`i ülikool.