Kampaania abil jõuab abivajajateni 130 000 hügieenisidet

Sel aastal annetab Always #igapäevloeb kampaania raames 130 000 hügieenisidet, mis jõuavad vähekindlustatud neidudeni, kellele hügieenitarbed ei ole alati kättesaadavad, teatas Eesti Punane Rist. Teist aastat toimunud kampaaniaga sooviti eelkõige aidata noori, kel ei ole võimalik päevade ajal endale hügieenivahendeid lubada.

Ka Eestis jäävad tüdrukud endiselt päevade ajal vajalike tarvete puudumise tõttu koolist ja huvitegevusest kõrvale, kuid see ei peaks nii olema. Kõigil peaks olema võimalus nautida täisväärtuslikku elu ning seekordne annetus aitab seda paljudel kindlasti ka teha.

Jagamisele läheb 130 000 sidet, mis jõuavad erinevatesse linnadesse, koolidesse ja noorte nõustamiskeskustesse. Eesti Punase Risti kommunikatsiooni- ja turundusjuhi Liis Ehrmingeri sõnul on annetusest kindlasti väga palju abi.

«130 000 on väga suur number, eriti arvestades, kui paljudele see kergendust toob. Nii paljude tüdrukute päevad muutuvad tänu sellele helgemaks: nad saavad tunda end kindlalt ja olla aktiivsed. Punane Rist viib sidemed kõikjal Eestis just nendeni, kes seda kõige enam vajavad. Meil on kokkulepped koolide ja sotsiaaltöötajatega, kes teavad, milliste perede jaoks on taoline toetus tarvilik.»

Lisaks on tänu Eesti Seksuaaltervise Liidule neidudele vajalikud sidemed saadaval ka noorte nõustamiskeskustes. Eesti Seksuaaltervise Liidu president Jaana Below lisas, et annetatud sidemed aitavad tüdrukutes kindlustunnet tekitada.