Väikses energiajoogis peitub suur terviseoht

Agressiivne turundus on toonud energiajookidele edu ja müügi hüppelise kasvu, kirjutab News Medical. Energiajookide jaoks pole standardset määratlust, kuid neid iseloomustatakse kui väga magusaid, kofeiini sisaldavaid ja alkoholivabasid stimuleeriva toimega jooke. Erinevalt joogist võib kofeiinisisaldus olla umbes 80 milligrammi portsjoni kohta.

Jooke ei valmistata mitte hea maitse pärast, vaid on teada, et need parandavad energiataset, füüsilist erksust ja jõudlust. Aga lisaks eelmainitule, sisaldavad energiajoogid ka kofeiinimürgistuse ohtu. Seda seetõttu, et lisaks kofeiinile leiab joogist ka tauriini, guaraanati, ženšenni, L-karniiti, glükuronolaktooni ja magusaineid. Kõik kokku annavad stimuleeriva toime, alkoholiga segatuna toimivad joogid meeleolu tõstjana.

Nõudlus kui ka tarbimine on viimastel aastatel kasvanud. Kõige populaarsemad kaubamärgid on Red Bull, Monster ja Rockstar. Eestis on tuntud ka Burn, Starter, Battery, Dynamit jne.

Sihtgrupp on igas vanuses inimesed, kuid paljudes riikides on energiajoogi ostmine alla 16-aastastele keelatud. Näiteks Lätis ja Leedus on vanusepiirang 18 eluaastat.

Kas spordijook on energiajook? Energiajoogid annavad energiat, kuid ei taga piisavat rehüdratsiooni ega elektrolüütide taastamist, mis on sportimisega seotud. Seega on spordijoogid ja energiajoogid erinevad.

Mida energiajoogid sisaldavad?

Kofeiin - peamine koostisosa ja stimulant, mis annab ka meeldiva maitse.

Tauriin - stimuleerib kesknärvisüsteemi.

Guaraana - Lõuna-Aafrika ürt, millel on stimuleeriv mõju, mis sarnaneb kohvi omale. Seda kasutatakse energiataseme tõstmiseks ja see põhjustab meeleolu tõstvate neurotransmitterite (nt dopamiini) sisalduse suurenemist.

Ženšenn - parandab mälu.

L-karnitiin - ainet kasutatakse mõnikord ka energia suurendamiseks ja ainevahetuse kiirendamiseks.

Glükuronolaktoon - looduslikult esinev metaboliit, mis on valmistatud glükoosist ja mida mõnikord lisatakse väsimuse leevendamiseks ja heaolu parandamiseks.

Millised on ohud tervisele?

Energiajoogi tarbimine võib pikema tarvitamise korral põhjustada muutusi käitumises. Teatud koostisosi, nagu kofeiin ja ženšenn, tuleks tarbida mõõdukalt. Kofeiinil on diureetiline toime, mis põhjustab vedeliku kadu uriini kujul. Kofeiinimürgitus põhjustab iiveldust, oksendamist, südamepekslemist, kõrgenenud vererõhku, krampe ja psühhoosi, mis mõnel juhul võivad lõppeda surmaga.

Ženšeni üle tarvitamise korral võib see põhjustada veritsust tupest, kõhulahtisust, tugevat peavalu ja Stevensi-Johnsoni sündroomi - haruldast ja tõsist naha ja limaskestade häiret.

Regulaarse kofeiinitarbimise osas annab Euroopa Toiduohutusamet (EFSA) lastele ja noorukitele ohutustasemeks 3 milligrammi kilogrammi (mg/kg) kehakaalu kohta päevas. Kui keskmine energiajook on saadaval 250 ml purgis ja sisaldab umbes 80 mg kofeiini portsjoni kohta, on see samaväärne kofeiinisisaldus kui kolm purki koolajooki või väga kange kohv.