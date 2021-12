Millised on kolm peamist immuunsüsteemi mõjutajat?

Immuunsüsteem peab kõik kahjustused likvideerima, samuti peab ta oma intensiivistatud tegevuse peatama, maha suruma, kui probleem on likvideeritud. Teatud juhtudel nagu autoimmuunhaiguste korral on probleemiks mitte immuunsüsteemi nõrkus, vaid üliaktiivne tegevus, mis kahjustab keha ennast. Sellisel juhul tuleb immuunust hoopis vaigistada, mitte tugevdada.

Immuunsüsteem on mõjutatud emotsionaalsest seisundist, stressist, elustiilist, liikumise ja toitumise harjumustest. Toitainete puudus on sage immuunsüsteemi nõrgenemise põhjus.

Kokkuvõttes võib aga öelda, et ei ole olemas ühtegi maagilist toiduainet, toidulisandit ega ravimit immuunsuse toetamiseks, oluline on kasutada kõikehõlmavat lähenemist: muuta elustiili, liikumisharjumusi, stressiga toimetuleku viise, toitumist, vajadusel kasutada toidulisandeid ja taimeravi, viimaseid kahte on oluline kasutada teadlikult.