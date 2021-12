Terviseamet hoiatab: pühadeajal võivad sageneda seenemürgistused ja õnnetused väikelastega

Esimene pühadeaegne seenemürgistuse juhtum on tänavu juba aset leidnud, kui üks perekond sõi õhtusöögi kõrvale vanaema korjatud ja hoidistatud seeni ning juba järgmiseks päevaks olid sööjad haiglas. Mürgine seen sattus söögiseente hulka hoolimata sellest, et korjajal oli seentega väga pikk seenekorjamise kogemus. Kellegi teise poolt korjatud ja hoidistatud seente puhul peaks alati uurima seente päritolu ning kodus tuleks hoida esmaabiks vajalikku aktiivsöe varu.