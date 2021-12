Kliinikum pakub võimalust 5-11-aastaste laste vaktsineerimiseks

Tartu ülikooli kliinikumi lastekliiniku ägedate infektsioonide osakonna juhataja Eda Tamme sõnul kasutatakse vaktsineerimiseks Pfizer-BioNTech Comirnaty vaktsiini, mis sisaldab kolm korda vähem toimeainet kui täiskasvanute vaktsiin. «Olgugi, et enamasti kulgeb Covid-19 võrreldes täiskasvanutega kergemalt, on detsembri alguse seisuga vajanud Eestis haiglaravi 119 last vanuses 5–11 aastat. Ühtlasi oli ka viiruse levik detsembri alguses suurim just 10–14-aastaste laste seas,» selgitas Tamm.