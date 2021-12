Teadlased leidsid, et bakterid võivad aidata koroonaviirusnakkust ennetada

Ajakirjas Journal of Allergy and Clinical Immunology avaldatud uuring näitas, et OM-85 nime all tuntud bakteriekstraktide spetsiifiline kombinatsioon pidurdas SARS-CoV-2 infektsiooni rakukultuurides, vähendades viiruse võimet kinnituda kopsurakkudele. OM-85 on bakteriaalne lüsaat ehk bakterite rakuseintest eraldatud molekulide kombinatsioon.

«Praegused infektsioonide ennetamise strateegiad põhinevad vaktsiinidel, mis käivitavad meie immuunsüsteemi peamiselt antikehade tootmisega. Antikehad kinnituvad viiruse spetsiifilisele osale, mis toimib võtmena ja takistab selle seondumist kopsuraku retseptoriga, mis on nagu lukk kopsuraku välisküljel. See uuring on ainulaadne, kuna see on esimene kord, kui teadlased on luubi alla võtnud bakteriekstrakti retseptori – luku – ja on näidanud, et see kaitseb elusviirusega nakatumise eest. Me sisuliselt eemaldame luku rakuseinast, nii et viirusevõtmega pole millegi külge kinnituda,» selgitas vanemautor dr Donata Vercelli, UArizona meditsiinikolledži raku- ja molekulaarmeditsiini professor ja BIO5 instituudi geneetikaprofessor Medical Xpressis.