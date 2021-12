Prantsusmaal on liikvel 110 000 võltsitud vaktsiinipassi

Politsei on võltsdokumentide tegijaid ja kasutajaid uurides avastanud, et mitmel juhul on asjaosalised tervishoiutöötajad, ütles siseminister Gérald Darmanin.

«Võltsitud tervisepasside probleem on see, et sageli on need valminud koostöös päris arstide ja õdedega,» ütles minister telekanalile France 2. Seetõttu on rikkumist väga raske tõestada.