Taani andis esimese ELi riigina loa molnupiraviiri kasutamiseks

Molnupiraviir on suukaudne ravim, mida turustatakse tableti kujul Lagevrio nime all. Euroopa ravimiamet (EMA) andis sellele erakorralise kasutusloa novembri keskel, mis tähendab, et iga ELi riik otsustab ise, kas ta võtab selle enne ametlikku luba kasutusele.